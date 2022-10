Roccavaldina- Una festa nella festa. Un momento vissuto con una coralità di cuori che hanno battuto forte, all’unisono, quando tra le grida di “Viva San Nicola”, il Santo Patrono dei roccesi è tornato nella sua casa. Ieri Roccavaldina era in festa.

Il Duomo di Roccavaldina è tornato a splendere in tutta la sua bellezza, dopo l’importante restauro che per circa due anni ha ridato nuova vita a questo splendido gioiello dell’architettura ecclesiastica siciliana. Un finanziamento di circa 600 mila euro, dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, ha permesso che questa meraviglie tornasse ad essere fruita dai roccesi. Incontenibile la gioia della popolazione, che in massa ha partecipato all’evento. Goia che è assolutamente condivisa dall’Amministrazione Comunale che tanto si è prodigata per questo momento.

“Siamo orgogliosi -ha dichiarato il Sindaco Salvatore Visalli- di aver restituito questo simbolo a tutta la cittadinanza. Il nostro Duomo rappresenta per noi, per tutti i cittadini di Roccavaldina, un luogo che racchiude la nostra identità. Qui ci siamo sposati, abbiamo battezzato i nostri figli, abbiamo vissuto momenti intensi e oggi questo traguardo è per noi una doppia festa. San Nicola ha raggiunto infatti la Chiesa Madre dopo il periodo di permanenza nella Chiesa dei Cappuccini e anche questo è motivo di grande felicità. Siamo orgogliosi di procedere nella direzione della valorizzazione dei beni culturali e il fatto che il primo passo sia stato il Duomo è molto significativo.”

Il pomeriggio di festa si è aperto con la processione che dalla Chiesa dei Cappuccini ha portato il simulacro di San Nicola fino al Duomo. A fare da cornice la musica della Banda Musicale e gli immancabili fuochi d’artificio. A Presiedere la Santa Messa Mons. Cesare di Pietro, Vescovo Ausiliario dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela. Concelebranti il Parroco Francesco Arena, il suo predecessore Don Nunzio Luciano e il Parroco di Venetico Nino Merlino.