È stato presentato questa mattina, nella stanza del Sindaco di Capo d’Orlando, il progetto del Gal Nebrodi Plus “Living Lab Giovani e Sociale” nell’ambito dell’attuazione dell’Azione 1.3.2 “Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i “Living Lab” del Programma Operativo FESR SICILIA 2014-2020.

Nel corso della conferenza stampa il presidente del GAL Nebrodi Plus Francesco Calanna ha illustrato le finalità del progetto ed il Sindaco Franco Ingrillì come il Comune di Capo d’Orlando interviene per la buona riuscita.

Di seguito le interviste realizzate in occasione della conferenza stampa al Presidente del GAL Francesco Calanna ed al Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì.