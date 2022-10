Pace del Mela – Un gesto di una gravità assoluta, che deve essere assolutamente condannato. Pace del Mela è stata ancora una volta presa di mira da vandali. Uno scivolo, sito in una Piazza del centro cittadino, è stato completamente distrutto. È riverso a terra, sull’erba, totalmente sfasciato e quindi inutilizzabile. Scena simile al Parco Urbano di Giammoro. Un grande parco, ricco di giochi e di verde, che già altre volte è stato preso di mira. Questa volta è toccato ad una casetta in legno. Dalle foto si possono evincere i danni.

Un messaggio pieno di sdegno e rabbia quello mandato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mario La Malfa, che annuncia maggiori sanzioni. I fatti sono già stati denunciati alle forze dell’ordine. Eppure l’appello dell’Amministrazione è anche verso le famiglie che hanno il dovere di sorvegliare i ragazzi.

“Ancora una volta dei danneggiamenti. Ancora una volta vengono rotti giochi dei nostri bambini. E ancora una volta verranno riparati. Non permetteremo a dei balordi, purtroppo non vi è altro modo per definirli, di averla vinta. Non abbiamo la forza -hanno ribadito dall’Amministrazione- di sorvegliare tutto il territorio comunale ma è solo questione di tempo. Dovranno renderne conto sia in termini economici che, se del caso, penali.

Quanto accaduto è stato prontamente denunciato alle forze dell’ordine. Questo messaggio -hanno continuato- ”