Le immagini di videosorveglianza del residence universitario “Poalo Borsellino” di Torino hanno immortalato nei corridoi della struttura il giovane che ha violentato una 23enne messinese.

Intorno alle 23.30, si vede l’uomo, probabilmente un 25enne, che indossava una felpa chiara con cappuccio. Secondo la prima ricostruzione della polizia che si sta occupando delle indagini, l’aggressore si sarebbe introdotto nel residence scavalcando il cancello dell’ingresso di via Vochieri 6. La studentessa ha sentito bussare alla porta e, credendo che fosse qualche altro studente, ha aperto. Pare che il giovane avesse bussato anche ad altre porte prima di introdursi con la forza nella camera della ragazza.

La vittima quando ha ripreso conoscenza ha chiesto aiuto utilizzando una catenella presente nella stanza. L’aggressore, dopo averla colpita in testa, stuprata e tentato di strangolarla, le ha distrutto il telefono cellulare. I genitori della ragazza sono subito partiti per Torino al capezzale della figlia che si trova ricoverata in ospedale. L’Edisu ha messo una stanza a disposizione dei familiari. Sul gravissimo episodio sta indagando la polizia che ha già ascoltato la ragazza vittima della violenza.