L’amministrazione comunale di Capo d’Orlando aderisce al Bando Giovani in Biblioteca.

Nell’Anno europeo dei giovani, il Dipartimento per le politiche giovanili intende finanziare progetti tesi ad ampliare significativamente l’offerta di spazi di aggregazione, all’interno delle biblioteche pubbliche, destinati a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 35 anni.

Il comune di Capo d’Orlando aderisce grazie all’’iniziativa portata avanti dall’Assessore Carmelo Galipò (Politiche Giovanili) di comune accordo con l’Assessore Giacomo Miracola (Cultura) ed in partenariato con la PINK PROJECT di Capo d’Orlando.

L’idea è di realizzare un’area bar/ristoro, quale spazio aggregativo, attraverso il potenziamento/rinnovo della biblioteca comunale di via del Fanciullo, fino a giungere ad azioni laboratoriali di interesse per i giovani e le giovani del territorio.

La creazione di uno spazio bar/ristoro attorno al quale far ruotare le azioni tipiche e meno tipiche del “caffè letterario”; un luogo pensato affinché i giovani possano condividere idee, intraprendere percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto.

“Coffee Book” il nome del progetto che prevede un contributo di 150.000,00 euro, anche per l’acquisto di strumenti/attrezzature multimediali e tecnologiche (es. PC, lavagne interattive, e-reader, sintetizzatori vocali e ausili per la letto-scrittura – anche per facilitare i giovani con difficoltà/disturbi; software), utili a rendere attrattiva l’offerta della biblioteca comunale.