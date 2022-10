Galati Mamertino – La Giunta Comunale di Galati Mamertino ha approvato la perizia di variante e suppletiva per i lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa del SS. Rosario, per un importo complessivo di 428.000 euro.

Le somme, da utilizzare per gli interventi nella Chiesa galatese, sono suddivise tra lavori (339.892,86 euro) e somme a disposizione dell’ente finanziatore (88.107,15 euro); la variante è stata applicata, in quanto viene indicata una maggiore spesa per i lavori, al netto dell’IVA e la cui copertura economica può essere prevista all’interno del quadro finanziario del finanziamento dell’opera.

I lavori del progetto originale della Chiesa del SS. Rosario prevedevano interventi di manutenzione con finalità conservative sul tetto, sulle murature e sull’attacco a terra, rivolti soprattutto all’eliminazione delle infiltrazioni di acqua, sia meteorica che di risalita, che stavano minando l’integrità strutturale dell’immobile. In corso d’opera sono poi sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili, che hanno determinato la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni e alle quantità previste in progetto, per rendere perfettamente funzionale l’intervento senza però alterare l’impostazione progettuale né la natura generale del contratto.

In particolare sono state rilevate alcune situazioni di maggior degrado, rispetto a quanto previsto in progetto, sono stati fatti rinvenimenti significativi per la conoscenza storica dell’immobile, come un’antica pavimentazione in cotto realizzata con piastrelle ottagonali, con tozzetti smaltati nella navata e con losanghe esagonali intorno agli altari principali, e come una cripta con intrinseco valore storico ed etnoantropologico, al di sotto del presbiterio. Inoltre alcune lavorazioni di semplice manutenzione e riparazione hanno subito delle modifiche, non sostanziali e sempre concordate con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina.