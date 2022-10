L’Asp di Messina ha nominato di due nuovi medici di medicina generale, le dottoresse Maria Bruna Gianguzzi e Giulia Pensabene, che a partire da domani saranno in servizio con obbligo di apertura dello studio nel comune di Cesarò.

Una buona notizia per la popolazione del comprensorio di Cesarò e San Teodoro, da tempo sprovvista di medici di base sul territorio con gravi conseguenze e disagi.

L’incarico provvisorio ai due medici per 650 assistiti ciascuno, in scadenza a maggio, consentirà dunque di garantire l’assistenza sanitaria in attesa della nomina del medico titolare.

Nei mesi scorsi ripetute erano state le interlocuzioni tra le amministrazioni dei due comuni, con i sindaci Katia Ceraldi di Cesarò e Valentina Costantino di San Teodoro, ed i vertici dell’Asp. Anche la popolazione locale si era quindi mobilitate con un sit-in di protesta a Messina di fronte la sede dell’Azienda sanitaria per chiedere garanzie sull’assistenza sanitaria ed il rispetto del diritto alla salute, considerate anche le criticità del presidio di guardia, la cui operatività non è sempre garantita, e soprattutto la mancanza da oltre un anno di uno specialista pediatra in pianta stabile, con la copertura solo a turnazione settimanale.

Nel caso del pediatra, però allo stato attuale non si raggiungerebbero i parametri minimi previsti per le nomina di un medico titolare.