Terzo successo consecutivo per il Gioiosa che batte il Castelbuono per 3 a 1.

Prima dell’inizio della gara tre giocatori della formazione allenata da Ciccio Nardi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale riportando lievi ferite. La società gioiosana aveva richiesto il rinvio della gara che però il Castelbuono non ha concesso.

Sono stati 90 minuti tesi che hanno fatto registrare ben 3 espulsi e 8 ammoniti. Il Gioiosa ha comunque meritato la vittoria finale con le reti di Calabrese (doppietta) e Tranchita. Nel finale Castelbuono ha accorciato le distanze con un rigore realizzato da Marandano.

Una Santangiolese corsara espugna il difficile campo del Gordonia Delia in quel di Caltanissetta grazie ad una tripletta di Spinella.

Cede malamente per 3 a 0 a Geraci il San Fratello mentre il Mistretta perde in casa contro Casteldaccia per 1 a 2. Si arrende anche il Pro Falcone contro l’Aspra per 1 a 0.

Ecco i risultati dell’ottava giornata di campionato di Promozione girone B

Lascari Cefalù – Castellucese 3 – 0

Aspra – Pro Falcone 1 – 0

Mistretta – Casteldaccia 1 -2

Gordonia Delia – Santangiolese 0 – 3

Geraci – San Fratello 3 – 0

Gioiosa – Castelbuono 3 – 1

Ha riposato il Villarosa Calcio.

La classifica vede ancora in testa il Geraci con 19 punti ed, a seguire, Gordonia Delia 14, Aspra 12, Gioiosa 11, Castelbuono, Villarosa e Santangiolese 10 punti, San Fratello 9, Lascari Cefalù, Pro Falcone e Castellucese 8, Mistretta 7, Casteldaccia 6.