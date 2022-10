Capo Basket espugna Basket School Messina per 49 – 92 con una prestazione di squadra e con tanto carattere.

All’esordio in serie D, girone B, la formazione paladina ha, da subito, messo le cose in chiaro, presentandosi come una delle squadre che lotteranno per la promozione.

Partita mai in discussione quella di Messina. Sin dal primo tempo, i ragazzi di coach Claudio Pizzuto hanno disputato una buona prova, fatta di tanta intensità su entrambi i lati del campo.