Il Messina scende in campo con spirito combattivo a Monopoli, ma torna a casa a bocca asciutta. I giallorossi creano, ma non riescono a concretizzare.

La prima rete dei pugliesi giunge a seguito di una topica difensiva dei peloritani con De Risio che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si ritrova tutto solo in area di rigore e riesce a colpire. Una disattenzione che complica le cose proprio mentre i peloritani stavano esprimendo un buona prestazione. La reazione è in un’incursione di Catania che colpisce in un contrasto il portiere avversario in uscita e rimedia il giallo e con Angileri che ci prova da fuori area e impegna severamente Nocchi che si rifugia in angolo.

Ancora Catania nella ripresa è pericoloso, ma il suo diagonale attraversa tutta l’area piccola e finisce sul fondo. Al 32’ ci prova anche Fofana. L’ex milanista Pancaro, tecnico del Monopoli, spedisce in campo Fella. Proprio lui, nel recupero, approfitta di un rinvio errato di Lewandoski e realizza il 2-0 che chiude definitivamente i conti. FOTO: Sito ufficiale ACR MESSINA