Mirto – Il Mirto subisce la seconda sconfitta stagionale nel Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto, venendo superato 2-0 in trasferta dalla capolista Fondachelli.

La formazione mirtese rimane in classifica a 0 punti, dopo la sconfitta casalinga dello scorso turno subita contro il Club Sportivo Oliveri, insieme a Sant’Antonino e Pro Tonnarella; il match odierno è stato deciso dalle reti di Campo e Barrie.

La Mamertina, invece, ha pareggiato 0-0 contro il Castell’Umberto nell’anticipo di Sabato 29 Ottobre; le due formazioni si trovano appaiate in classifica con 4 punti. In testa al Campionato, insieme al Fondachelli, si trova il Club Sportivo Oliveri (le due squadre che hanno sconfitto il Mirto) grazie al successo 3-1 contro il Tusa; sono andati a segno Isaia, Giunta e Jatta. Negli altri incontri della giornata da segnalare la vittoria casalinga 2-0 del Caronia contro il Sant’Antonino, per via delle reti di Alfieri e Fonte.

Nel prossimo turno il Mirto affronterà in casa la Stefanese, mentre la Mamertina e il Castell’Umberto giocheranno in trasferta rispettivamente contro Pro Tonnarella e Caronia. Le due capoliste Fondachelli e Oliveri, invece, affronteranno in trasferta Tusa e Sant’Antonino.