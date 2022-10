San Salvatore di Fitalia – La Fitalese è stata superata 3-1 in casa dal Rometta Marea, nella sesta giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione di San Salvatore di Fitalia subisce così la prima sconfitta casalinga stagionale e si trova al settimo posto in classifica con 7 punti; inutile per la Fitalese la rete di Visconti, resa vana dai gol di Lo Presti, Bertino e Grosso.

Nel prossimo turno la Fitalese andrà ad affrontare in trasferta il Real Rocchenere, che ha battuto in questo turno la capolista Nuova Peloro per 1-0 (Nuova Peloro raggiunta in classifica a 15 punti dal Pollina Finale). Negli altri incontri della giornata pareggio 1-1 tra Ficarra e Alcara, per via delle reti di Tumeo e Sidoti e vittoria del Terme Vigliatore 2-0 contro la Juvenilia, grazie alla doppietta di Minghetti.

Impegni difficili Domenica prossima anche per l’Alcara, che giocherà in casa contro una delle capoliste Pollina Finale e per il Ficarra, che affronterà in trasferta il Rometta Marea; l’altra capolista Nuova Peloro giocherà in trasferta contro la Juvenilia.