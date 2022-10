Sant’Agata di Militello – È un bel Città di Sant’Agata che non sfigura, anzi, esce tra gli applausi scroscianti del glorioso “Angelo Massimino” di Catania, gremito da 15 mila persone, al termine del match della 9^ giornata di serie D vinto dalla capolista etnea per 3 a 2.

Una partita intensa nella quale i biancoazzurri di Vanzetto non hanno mai mostrato timore reverenziale, giocando con coraggio e determinazione.

Il Catania passa già al 17′ con Rapisarda, abile ad insaccare sotto la traversa con un forte tiro da distanza ravvicinata. Dopo qualche occasione sciupata dai santagatesi, gli etnei raddoppiano al 34′ con Vitale lesto ad inserirsi su un pallone in area, deviato da un difensore, ed a battere Cutrosi.

Nella ripresa comincia bene la formazione santagatese che sciupa ancora con il capocannoniere del torneo Vitale, che salta il portiere Bethers in uscita ma incredibilmente calcia fuori misura. Al 53′ il Città di Sant’Agata la riapre davvero con Scolaro che trova il guizzo vincente sotto porta. Il Città di Sant’Agata ci crede e protesta vivacemente per il penalty assegnato dall’arbitro al 70’ per un presunto fallo dello stesso Scolaro su Forchignone. Dal dischetto Jefferson realizza il tris.

Prima della fine, i biancoazzurri hanno ancora la forza e l’orgoglio di riversarsi in avanti trovano il 3 a 2 su calcio di rigore assegnato al 81’ per fallo su Maesano e realizzato da Bonfiglio.

Non basta per strappare alla capolista il primo pareggio di una stagione sin qui con sole vittorie (9 su 9) ma comunque il Città di Sant’Agata può tornare a casa a testa altissima.