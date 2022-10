Galati Mamertino – Il Città di Galati ha subito la prima sconfitta stagionale nel big match contro lo Stefano Catania, venendo superato in trasferta per 1-0 nella sesta giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

L’incontro odierno viene deciso da un rigore al 91′, siglato da De Pasquale, tra le vibranti proteste dei calciatori e dei tifosi della squadra galatese, rimasta anche in 10 uomini per l’espulsione ai danni del capitano Giuseppe Truglio.

Con questa sconfitta il Città di Galati viene superato in testa alla classifica proprio dallo Stefano Catania, che adesso comanda il torneo con 16 punti, con una lunghezza di vantaggio sui diretti avversari; la formazione galatese, guidata da mister Calogero Vicario e seguita da tantissimi tifosi anche in trasferta, nel prossimo turno affronterà al “Ducezio-Parafioriti” l’Orsa Promosport.

Primi minuti di studio tra le 2 compagini, consapevoli dell’alta posta in palio in questa partita. La prima azione pericolosa arriva al 15′ per i locali, con un tiro di Sottile che si perde a lato. Ancora lo Stefano Catania in avanti al 27′, quando protesta per un presunto fallo di Venuto in area avversaria, ma il direttore di gara Mastrosimone di Palermo lascia correre. Anche il Città di Galati reclama per un rigore al 44′, ma anche in questo caso l’arbitro non ravvisa gli estremi per la massima punizione.

La ripresa vede diverse azioni da rete e subito al 46′ lo Stefano Catania va vicino al vantaggio con De Pasquale, che dal limite sfiora il palo dopo una conclusione deviata da Venuto. Risponde il Città di Galati al 53′ con Parafioriti, che impegna in angolo il portiere locale Torre. Lo stesso Torre al 70′ blocca a terra una conclusione ravvicinata di Eric Campisi, servito in area da un filtrante di Davide Vicario. Lo Stefano Catania sfiora il vantaggio al 72′ e al 74′, prima con Di Luca Cardillo e poi con Orlando, ma i due calciatori non riescono a inquadrare la porta avversaria. Al 77′ Mastrosimone di Palermo estrae il cartellino rosso per il capitano ospite Truglio, per un fallo al limite dell’area; proteste dei giocatori del Città di Galati, ma l’arbitro è irremovibile sulla sua decisione. Al 91′ arriva l’azione che decide il match; lo Stefano Catania va in proiezione offensiva e viene concesso un penalty per un fallo di Serio. Sul dischetto si presenta De Pasquale, che sigla l’1-0 finale. Il Città di Galati reclama, oltre per il fallo dubbio in area, anche per il mancato fair play degli avversari (nell’occasione Campisi si trovava a terra per via di un infortunio).

Negli altri incontri della giornata pareggio a reti bianche tra Nuova Rinascita Patti e Aquila Bafia, mentre successi importanti per Sfarandina e Sinagra. La Sfarandina ha superato in casa 3-0 il Comprensorio del Tindari con la doppietta di Mangione la rete di Siragusa, mentre il Sinagra ha battuto in trasferta 4-0 la Folgore Milazzo, grazie alla tripletta di De Gregorio e alla rete di Radici.

Nel Girone C sempre padrone del Campionato il Rosmarino, che fa 6 su 6, battendo in trasferta 1-0 il Città di Petralia Sottana, grazie a un rigore di Iuculano. Pareggio 1-1, invece, per l’Aluntina contro il Città di Castellana; non basta alla formazione aluntina la rete di Basilio Monastra.