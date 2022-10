Pesante battuta d’arresto della Nuova Igea Virtus che cade al Bacigalupo di Taormina, travolta per 3-0 dai padroni di casa. I giallorossi rimangono praticamente subito in 10 per l’espulsione di Trimboli e tengono bene il campo nel primo tempo.

Le reti taorminesi vedono protagonisti tanti ex giallorossi da Assenzio a Biondo fino al “gallo” Cannavò. Vantaggio ionico al 47’ proprio con Biondo. Raddoppio di Cannavò al minuto 58’. La Nuova Igea fallisce un rigore con Flores al 65’ e subisce il tris, ancora a opera di Cannavò due minuti più tardi.

Cade anche il Milazzo, sconfitto in casa dal Modica che passa con una rete di Coria al 18’. Soltanto un pari per la Nebros a Lentini. Al vantaggio di Camara al 23′, risponde Kabangu al 74’. E pari anche per la Jonica a Palazzolo con reti di Dragan al 58’ e pareggio dei padroni di casa al 68’.

Sorride il RoccAcquedolcese che batte con grinta il Santa Croce. Vantaggio ospite con Pitanza al 15’, pareggio di Paolino Genovese al 31’ e gol vittoria di Mazouf all’80’.