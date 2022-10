La porta della camera mortuaria chiusa. Lì dietro ci sono le salme di quattro bambini morti durante la traversata della speranza dall’Africa a Lampedusa.

Un gruppo di ragazzi hanno pregato, vegliato, davanti a quella porta. Hanno letto la fiaba de “Il pesciolino d’oro”. Quei bimbi sono le due gemelline di meno di un mese morte forse per ipotermia e che i genitori volevano portare in Italia per fare assistere, un maschietto di 10 mesi e una femminuccia di un anno morti per le ustioni dopo un incendio divampato sul barchino a bordo del quale si trovavano.

I ragazzi di Lampedusa hanno voluto ricordarli e hanno realizzato un video: “Quattro bambini riposano soli nella camera mortuaria, in attesa di sepoltura. Molti altri sono trattenuti, privati dei diritti, in un luogo di detenzione irregolare”.

Il video, davvero molto commovente, si conclude con una voce narrante che sussurra: “Buonanotte cielo, buonanotte stelle”.