Cade il reato di estorsione per Rosa Arcidiacono, Federico Parisi, Mauro Francesco Parisi e Rosario Parisi indagati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti illeciti in alcune strutture per anziani del comprensorio ionico.

Il Tribunale del riesame di Messina ha accolto seppur parzialmente il ricorso proposto dall’avvocato che li difende. In particolare il collegio presieduto dalla giudice Maria Vermiglio e composto anche dalle colleghe Alessia Smedile e Letteria Silipigni, ha annullato l’ordinanza firmata dalla gip del Tribunale di Messina Claudia Misale, lo scorso 3 ottobre, limitatamente alle attività estorsive, mentre restano in piedi i reati di minore entità, ossia quelli riconducibili all’associazione semplice e al caporalato nelle case di alloggio per anziani “La Reggia dei nonni” di Gaggi e “Casa Parisi” di Giarre.

Sempre il Tribunale della Libertà ha disposto la «conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari» eseguiti dalla Guardia di finanza.