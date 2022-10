Potrebbe esserci un “terzo polo” in corsa per le amministrative del 2023 a Sant’Agata Militello, con la candidatura a sindaco dell’avvocato Marco Vicari.

Il 48enne legale, già assessore nell’esecutivo Sottile dal 2013 al 2018, ex consigliere provinciale, ha ufficializzato la propria proposta politica. “Oggi più che mai Sant’Agata ha necessità di una proposta alternativa, una proposta terza, che vada oltre le contrapposizioni e gli steccati ormai esistenti da 25 anni”, sottolinea Marco Vicari, ponendosi dunque in posizione di contraltare tanto al gruppo dall’attuale amministrazione guidata dal sindaco Bruno Mancuso, che ancora non ha espresso ufficialmente alcuna indicazione sul la candidatura, quanto all’opposizione storica che ha invece già individuato nell’avvocato Paolo Starvaggi in candidato sindaco.

Marco Vicari si propone dunque sulla scia della sua recente esperienza come candidato alle regionali nella lista di Sicilia Vera con De Luca. “L’analisi del risultato delle regionali ha evidenziato, anche a Sant’Agata Militello, una voglia di cambiamento, di superamento della esistente e tradizionale logica politica – aggiunge Vicari -. Candidandomi alle regionali ho voluto iniziare un percorso e penso che oggi si sia pronti ad intraprenderlo uniti. Ecco perché il mio impegno vuole adesso rivolgersi alla costituzione di un comitato di liberazione anche a Sant’Agata che possa essere casa di quegli uomini e donne libere che vogliano aderire al progetto di Sicilia Vera e condividerne idee e valori, oltre che all’ascolto di associazioni, movimenti, professionisti e forze sane del paese che non si ritrovano negli schemi esistenti.

Oggi la comunità è attenta ai servizi necessari che devono essere garantiti ad un territorio e che invece le vengono sottratti – conclude -. È proprio dalla sopravvivenza e dalle migliori condizioni di vita e servizi che ripartiremo ed attraverso una qualificata partecipazione rappresenteremo l’alternativa civica santagatese”.