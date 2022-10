Un nuovo splendido avvistamento alle Isole Eolie, nei pressi di Strombolicchio. Un evento eccezionale, segnalato dall’associazione Filicudi Wildlife Conservation. Un barcaiolo e alcuni turisti hanno adocchiato una foca monaca Mediterranea, increduli al punto da pensare subito a un delfino o a una caretta caretta.

Si tratta di una specie molto elusiva e spesso diffidente, una delle più minacciate al mondo. Rimangono circa 400/500 residui tra le Isole Greche, la Turchia e un piccolo tratto di costa Atlantica tra Marocco e Mauritania, dichiarata a rischio estinzione entro la fine del secondo millennio. Dichiarazione avvenuta durante la conferenza di Rodi nel 1978.

Il numero di individui di questa specie presenti lungo le cose risulta sottostimato ed è per questo che la rete di segnalazioni e avvistamenti è fondamentale per mappare la distribuzione. In questo periodo dell’anno, la foca monaca conosce il piccolo riproduttivo. Dopo la loro nascita, i piccolo vengono allattati dalla madre in spiagge isolate o grotte per circa 17 settimane, prima di entrare in acqua.

Al di fuori di questo periodo, le foche non frequentano solo ambienti costieri, ma anche acque aperte e pescano a profondità molto elevate anche di notte.

Filicudi Wildlife Conservation ha auspicato la creazione di Aree Marine Protette come veraa soluzione per fermare la drastica riduzione di individui di foca monaca nel Mediterraneo e sperare di potere avere colonie di foca riproduttive anche in Italia.