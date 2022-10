Messina – Una donna che spingeva un passeggino è stata centrata da uno scooter in via Tommaso Cannizzaro.

È successo nella tarda mattina di giovedì. In sella allo scooter un 70enne. Per fortuna il neonato non ha riportato ferite. Sette i giorni di prognosi per la signora che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali spingendo il passeggino quando è stata travolta dallo scooterista. La donna è stata sbalzata per terra e ha riportato escoriazioni varie. È stata trasportata in ospedale.

All’incrocio con la via Risorgimento è arrivata una pattuglia della Polizia metropolitana che ha provveduto a prestare i primi soccorsi alla donna e al neonato, e contestualmente ha avviato le verifiche sulla dinamica dell’incidente e sulla regolarità dei documenti di circolazione scoprendo che il mezzo a due ruote era sprovvisto di assicurazione.

Dalla ricostruzione effettuata, pare che il 70enne alla guida dello scooter stesse percorrendo la Tommaso Cannizzaro quando in prossimità di via Risorgimento avrebbe effettuato un sorpasso dei veicoli che si erano fermati proprio per far passare i pedoni. A quel punto ha centrato la donna che stava spingendo il passeggino. Il veicolo è stato sequestrato.