San Filippo del Mela – Un pomeriggio all’insegna del divertimento Venerdì 28 ottobre a San Filippo del Mela. L’Università Popolare Comprensoriale Filippese infatti ha organizzato un pomeriggio di festa per bambini,ragazzi e famiglie. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di San Filippo del Mela, è stata allietata dalla presenza di Minnie e Spiderman.

L’occasione è stata propizia per presentare i nuovi corsi musicali offerti dall’associazione. Al parco urbano, nel retro del Palazzetto dello Sport Filippese, si è svolta una manifestazione la cui parola d’ordine è stato divertimento. Balli, canti, karaoke e tanta allegria. Momento molto emozionante è stata l’sibizione del Corpo Bandistico “Amatori della Musica” , il cui Direttore artistico è il Maestro Carmelo Nastasi.

I Corsi offerti dal corpo musicale sono diversi e spaziano dalla teoria e solfeggio alla preparazione per l’ammissione al Conservatorio. È possibile studiare sia strumenti a indirizzo bandistico come flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, tuba, corni, oboe e percussioni. Ma anche strumenti non a indirizzo bandistico e quindi batteria, organetto, pianoforte classico e moderno, friscalettu, chitarra e zampogna.

Bambini e ragazzi presenti hanno avuto l’opportunità di provare gli strumenti e parlare con i docenti.

È stata anche annunciata la nascita di un gruppo di majorette.