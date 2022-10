San Filippo del Mela – “Siamo nel piazzale del parcheggio del cimitero di San Filippo del Mela e come possiamo vedere le condizioni del muretto di protezione della strada sono pessime.” La denuncia arriva dal coordinatore del Circolo Zero Waste Sicilia Egidio Maio.

Maio, da sempre attento alla tematiche ambientali della Valle del Mela, pone l’attenzione sulla situazione in cui versa il parcheggio del cimitero filippese attraverso un video postato sui social. Nel video lancia un appello al Sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino “di provvedere e intervenire non solo per una questione ambientale, ma soprattutto di sicurezza di chi parcheggia e chi passa nella strada sottostante.” La strada antistante il Cimitero di San Filippo del Mela è un’arteria molto trafficata, che collega il borgo filippese con il confinante Comune di Santa Lucia del Mela.

Il Sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino, dal canto suo, annuncia un progetto che molto presto vedrà la luce proprio in quell’area. Innanzitutto precisa che in occasione della Commemorazione dei Defunti si è provveduto a dare decoro al cimitero. Sono stati sistemati gli alberi e curato tutto ciò che riguarda l’aspetto e il decoro dell’area. “Per quanto riguarda il resto invece -dichiara Il Sindaco Pino– lì c’è un’idea di riqualificazione complessiva che sta andando avanti. Verranno quindi attenzionati anche gli alberi. Un’attenzione particolare quindi verso il verde che si inserisce in questo piano complessivo di riqualificazione che faremo insieme al gestore del cimitero comunale.” Insomma un progetto di riqualificazione abizioso che si inserisce nel più ampio quadro di rinnovamento che sta interessanto tutta la cittadina filippese.