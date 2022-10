Santa Lucia del Mela – Santa Lucia del Mela punta sempre più verso le energie rinnovabili. L’idea è quella di creare una vera e propria comunità energetica su tutto il territorio luciese. A tal proposito è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’avvio di un percorso condiviso volto alla creazione di questa realtà.

Ci potrà farne parte? Cittadini ed imprese. Loro possono entrare a far parte di una comunità energetica rinnovabile in qualità di produttori, futuri produttori o consumatori. Vedremo nel dettaglio in cosa consistono i vari ruoli. L’obiettivo principale è quello di puntare a un benessere ambientale. Benessere che passa anche attraverso benefici di natura economica e sociale. Come si legge nell’avviso infatti “l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”.

Cittadini e imprese presenti sul territorio comunale possono entrare a far parte di una comunità energetica rinnovabile, in qualità di: produttore di energia, futuri produttori di energia o consumatori. Nel primo caso “è necessaria la titolarità di un impianto di produzione di energia che rispecchi i requisiti dettati dall’art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.162 (ovvero sia alimentato da fonti rinnovabili, abbia una potenza complessiva non superiore a 200kW, sia entrato in esercizio dopo la data del 01/03/2020)”. Se si tratta di futuri produttori di energia: “nel caso che siano progettati o in atto lavori di realizzazione di impianti di energia rinnovabile”. O ancora da consumatore e in questo caso è sufficiente la titolarità di un punto di prelievo di energia (POD).

La domanda di accesso dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito internet e dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Santa Lucia del Mela entro giorno 24 Novembre 2022 alle ore 12:00 (pena l’esclusione). Insieme alla domanda dovranno essere consegnati il modulo di adesione, il documento di identità del richiedente e la copia dell’ultima fattura per la fornitura di energia.