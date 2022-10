Patti – Il Ministero della Difesa, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il supporto della Fondazione FS e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, ha organizzato la manifestazione “Il Treno della Memoria” per commemorare l’anniversario della traslazione del Milite Ignoto.

Allestito da Fondazione FS Italiane e dal Reggimento Genio Ferrovieri, il treno storico è composto da una locomotiva a vapore Gr. 740, un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze “Centoporte”, una carrozza “Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, una carrozza prima classe Az 10.000, una carrozza “Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e una locomotiva diesel. In ogni tappa sarà allestita anche una mostra commemorativa.

Il viaggio è articolato su 17 tappe e 100 ore di percorrenza, attraversando 730 stazioni e coinvolgendo 270 ferrovieri.

Partito lo scorso 6 ottobre da Trieste, il “Treno della Memoria”, questa mattina, il convoglio speciale – che nel 1921 trasportò la salma del “Milite Ignoto”, scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 Caduti italiani non identificati, da Aquilea a Roma – è giunto nella stazione ferroviaria di Patti, dove ad accoglierlo sono state le autorità della città con a capo il sindaco Gianluca Bonsignore, una nutrita presenza dei bambini delle scuole pattesi e molti cittadini accorsi per immortale l’evento.

Durante la sosta in stazione, dal treno speciale è sceso il Generale di Brigata Fulvio Poli che ha interloquito con i presenti ha sottolineato l’importanza della manifestazione, ricordando che -i soldati morti in guerra erano consapevoli di fare un sacrificio per l’Italia e ci chiedevano e ci chiedono di non dimenticarli, ed è proprio questo il valore della memoria-.

Lo storico convoglio ferroviario ha poi proseguito alla volta di Palermo e giungerà a Roma il 4 novembre, dopo aver percorso oltre 5 mila chilometri attraversando tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso del 1921 e per mantenere vivo il ricordo di tutti i Caduti che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire l’unità nazionale e il concetto di Patria.