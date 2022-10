Milazzo – I Carabinieri della Stazione di Milazzo hanno arrestato un uomo, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in un supermercato del centro.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando, grazie a una telefonata giunta al 112, ricevuta dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri della cittadina milazzese, i militari della Stazione hanno individuato un uomo allontanarsi velocemente dal supermercato, con indosso alcuni prodotti alimentari rubati, pochi istanti prima, dagli scaffali dell’esercizio commerciale.

I Carabinieri hanno quindi esteso il controllo anche nell’auto dell’individuo, rinvenendo, nel bagagliaio, altra merce, di vario genere, per un valore di oltre cinquecento euro, verosimilmente rubata in altri negozi. I prodotti trovati in macchina sono stati quindi sequestrati al fine di risalire alla loro provenienza, mentre la refurtiva trovata indosso all’uomo è stata riconsegnata al personale del supermercato.

Pertanto, l’uomo, proveniente dal Catanese, sul cui conto risultano altri precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato, in flagranza, per furto aggravato, per cui è stata informata la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.