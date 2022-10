San Marco d’Alunzio – E’ stato presentato ufficialmente il programma della prima edizione di “San Martino nel Borgo“, che si svolgerà dall’11 al 13 Novembre a San Marco d’Alunzio.

L’evento “San Martino nel Borgo” viene organizzato dal Comune di San Marco d’Alunzio, con la collaborazione di Pro Loco San Marco, Audio Service, Parco dei Nebrodi, Uno dei Borghi più belli d’Italia e diversi sponsor, e sarà caratterizzato da colori e odori del vino, degustazioni speciali all’insegna del gusto, stand enogastronomici locali e buona musica.

Si parte Venerdì 11 Novembre alle ore 17:00, con il convegno “San Martino nel Borgo aluntino” presso l’Auditorium S. Maria dei Poveri, a cui seguirà l’inaugurazione degli stand enogastronomici in Via Aluntina con la partecipazione delle rinomate cantine siciliane Morgante, Mandrarossa e Serafica. Alle 18:00 si terrà l’apertura della Fontana “Divina Aluntium“, accompagnata dalla musica popolare itinerante.

Sabato 12 Novembre in mattinata ci saranno alcune visite guidate per il Borgo, mentre alle ore 17:00 prenderà il via il primo Concorso “Il mastro vinaio aluntino – Vino fatto in casa“, nell’Auditorium S. Maria dei Poveri. Alle ore 20:00 verrà proclamato il vincitore del concorso e alle 22:00 si esibiranno in uno spettacolo musicale i “Camurria“.

Domenica 13 Novembre avverrà la premiazione del Concorso “Vino fatto in casa” e dalle ore 12:00 ecco l’evento “Vinu e pani cunzatu” con l’aperitivo e il vino de “Il mastro vinaio aluntino 2022″. Dalle 16:00 ci sarà un intrattenimento dedicato ai bambini, a cura dell’animazione “Marameo“.