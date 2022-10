Anche quest’anno è stata alta l’attenzione dell’Amministrazione Comunale per i tre cimiteri villafranchesi, in occasione della ricorrenza dei defunti.

Decoro, pulizia e manutenzione hanno infatti interessato i cimiteri di Villafranca Centro, di Divieto – Serro e di Calvaruso, in vista dell’afflusso di numerosi cittadini in visita ai parenti defunti. In particolare una bella cornice floreale ha accolto i visitatori all’ingresso del cimitero centrale. Il vivaio Bonaccorso, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, ha infatti voluto fornire gratuitamente delle piantine variopinte che sono state sistemate nell’aiuola principale della strada d’ingresso. Un segno di abbellimento certamente molto apprezzato.

All’interno dei tre cimiteri sarà possibile acquistare, come ogni anno, le lampadine temporanee e quelle votive da collocare sulle tombe. Il servizio, a cura del personale comunale, sarà garantito tutti i giorni, da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.