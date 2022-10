Catania – Stava consegnando la droga a un cliente dopo avere ricevuto una ordinazione tramite Wathsapp. Allo stesso cliente aveva indicato il luogo di consegna in una traversa a San Giovanni La Punta.

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, peraltro percettore di Reddito di Cittadinanza, deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Militari dell’Arma hanno sequestrato a casa sua 74,8 grammi di marijuana, in parte suddivisi in dosi e in parte contenuti in un barattolo di vetro. Sequestrato anche un bilancino di precisione.