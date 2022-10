Un uomo di 59 anni, Enzo Sauna, è morto all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Era stato ricoverato ieri a seguito di ferite all’addome causate da colpi di coltello. Sull’omicidio indaga la polizia che ha proceduto a sentire testimoni che si trovavano in zona e dai quali potrebbero provenire indicazioni utili alle indagini.

L’aggressione sarebbe avvenuta vicino Via Verga, nel quartiere Forcone e potrebbe trattarsi di un agguato vero e proprio. Gli investigatori stanno cercando di acquisire elementi per risalire all’autore e chiarire il movente.

Nei giorni scorsi, in merito agli ultimi episodi di criminalità accaduti a Vittoria, il sindaco Francesco Aiello aveva diramato una nota anche attraverso Facebook. Gli amministratori comunali avevano individuato una serie di interventi e richieste alle forze dell’ordine.

Una richiesta era stata avanzata al Prefetto per chiedere la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, nonché il suo autorevole intervento per un adeguamento immediato degli organici delle forze di polizia.