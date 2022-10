Nella nuova edizione di Pechino Express ci sarà anche l’eroe delle notti magiche di Italia ’90, entrato nel calcio dalla porta principale dopo la strepitosa stagione nell’Acr Messina targato Zdenek Zeman. Totò Schillaci parteciperà allo show di Sky Original insieme alla compagna Barbara Lombardo.

Totò Schillaci, capocannoniere di quel mondiale chiuso al terzo posto dopo la finalina di consolazione con l’Inghilterra, ha oggi 58 anni. La sua carriera lo ha portato ad essere tra i calciatori più amati della Nazione e soprattutto in Sicilia. E’ stato anche a un passo dal vincere il Pallone d’Oro prima di trasferirsi in Giappone dopo avere indossato le gloriose maglie di Juventus e Inter. Anche Barbara Lombardo è palermitana come Totò e svolge la professione di odontotecnica. I due si sono sposati dieci anni fa.

Il cast è composto da altre coppie: Giorgia Soleri e Federippi, Alessandra Demichelis e Lara Picardi, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Dario e Caterina Vergassola, Martina Colombari e Achille Costacurta, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Carolina Stramare e Barbara Prezja e infine Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. Condurranno Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il viaggio si snoderò tra India, Borneo e Cambogia.