Arrivederci all’ora legale. Stanotte arriva l’ora solare e gli orologi si spostano un’ora indietro. Volendo essere precisi, lo spostamento delle lancette – anche se ormai molti orologi si aggiornano in automatico – dovrà avvenire alle 3.

Le lancette vanno quindi ricollocate sulle 2 con l’effetto di ottenere un’ora di sonno in più nell’immediato. Di contro, si avrà un’ora di luce in meno. Il che, con tutti i rincari dell’elettricità, non rappresenta certo una notizia positiva per i consumatori.

L’alternanza ora legale / ora solare è ormai una consuetudine fin dagli anni ’60. Ma il dibattito per abolire questo dualismo è stato avviato già quattro anni fa. Il Parlamento Europeo, in tal senso, si era pronunciato sull’abolizione con una maggioranza schiacciante, rinviando poi agli Stati la scelta. L’arrivo del Covid ha poi messo tutto in stallo.