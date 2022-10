Un centinaio circa di cittadini di Villafranca Tirrena presenti, nei giorni scorsi, alla Cerimonia della presentazione dei corsi da parte dei docenti della locale Libera Università per la terza età (LUTE), che si è svolta presso il Centro diurno anziani.

Il Coordinatore Dott. Giuseppe Papalia, dopo i saluti ed i benvenuti di rito, così inizia la sua relazione: “Per noi della LUTE di Villafranca quest’Anno Accademico c’è una novità. Siamo tornati nelle aule scolastiche, nostra sede naturale, come nel 2018. Grazie al nuovo sindaco Antonio Giuseppe Cavallaro ed alla nuova Dirigente dell’Istituto Comprensivo scolastico di Villafranca Tirrena, Prof.ssa Rossana Ingrassia, la tanto agognata aspirazione si è avverata: Ci sono stati concessi tre aule nella scuola primaria “Giuseppe Ungaretti”.

Presenti Il sindaco di Villafranca Tirrena, Arch. Antonio Giuseppe Cavallaro, il vice sindaco ed Assessore alle Politiche sociali, Dott. Antonino Costa, l’assessore alla Cultura Prof.ssa Gianfranca Alessi, l’ex sindaco, Dott. Matteo De Marco, il Presidente della LUTE di Milazzo nonché Presidente dell’AUSER provinciale di Messina, Claudio Graziano.

Il sindaco si è prodigato per il ritorno della LUTE nelle strutture della scuola perché ne condivide il progetto, per l’importanza della sua funzione culturale, sociale e psicologica. Ringrazia tutti i docenti che mettono a disposizione il loro tempo e le loro professionalità, gratuitamente, a sevizio dei corsisti.

L’assessore alla Cultura, Gianfranca Alessi, è stata ben lieta di ospitare la LUTE presso la scuola “G. Ungaretti”, sede appropriata per accogliere percorsi esperienziali, dove la cultura diventa veicolo di coesione sociale.La LUTE si propone come polo attrattivo di relazione per tutti i cittadini, ove vengono messe in campo strategie didattiche-formative come circle time, classe capovolta ed altro; augura un sereno anno accademico a tutti i formatori ed ai desiderosi di conoscenze e cultura, ove il potere della cultura tiene attiva la mente.

Il Presidente della LUTE di Milazzo ha evidenziato l’importanza che ha assunto l’Associazione nel territorio, diventando centro di aggregazione, di socializzazione e di apprendimento permanente. L’offerta della LUTE ormai non si rivolge solo alle persone anziani ma riesce a coinvolgere persone di ogni età e con diverse aspettative culturali e relazionali.

PRESENTAZIONI CORSI E DOCENTI ANNO ACCADEMICO 2022/2023

1) Elementi di Protezione Civile – Rag. Giuseppe Saporita;

2) Sicurezza domestica ed infortunistica stradale – Dott. Stefano Saccà;

3) Yoga – Dott.ssa Grazia Scibilia;

4) Scienza dell’alimentazione: Chimica, fisiopatologia e nutrizione consapevole – Dott. Marco Calatozzo;

5) Malattie dell’apparato respiratorio – Dott. Domenico Cannuli;

6) Inglese – EnglishIn – Prof. Salvatore Ruggiano;

7) Dermatologia: Pelle, estetica e benessere – Dott. Luciano Mavilia;

8) Nonno raccontami……Fiabe e favole per tutte le età –Prof:ssa Amelia Stancanelli;

9) Malattie cardiovascolari – Dott. Antonino Luca;

10) Psicologia – Dott.ssa Sara Velardi;

11) La famiglia, il patrimonio e il fisco – Dott. Antonino Manna;

12) Leggiamo insieme per……Scoprire, comprendere e confrontare – Prof. Anna Ilacqua;

13) Laboratorio teatrale – Regista Carmelo Formica;

14) Burraco – Docente Pietro Raffa;

15) Corso base di Informatica, smartfone e tablet – Docente Giovanni Brancato;

16) Il territorio locale tra storia, cultura e tradizioni – Docente Damiano Vitale;

17) Laboratorio di Pizzo Macramè – Prof.ssa Carmela Scordino;

18) Psicologia della terza età – Dott.ssa Arena Caterina.