Galati Mamertino – Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, riunitosi Venerdì 28 Ottobre in Sessione ordinaria, ha approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021.

La proposta del Rendiconto è stata applicata con i 7 voti favorevoli dei Consiglieri di maggioranza, mentre hanno espresso voto contrario i 2 componenti del gruppo di minoranza; l’argomento in questione è stato illustrato dal Vice-Presidente del Consiglio Angela Truglio e sono intervenuti in merito il Presidente del Consiglio Davide Di Nardo, i Consiglieri di maggioranza Andrea Carcione e Carlo Vicario, e il Consigliere di minoranza Giuseppe Drago.

Il Presidente del Consiglio Di Nardo ha fatto notare come nel Rendiconto è incluso un finanziamento di 144.329 euro, ottenuto dal FAL (Fondo anticipazioni straordinarie di liquidità), che rappresenta un Fondo salvagente per l’ente comunale, se dovesse rischiare il deficit. Il Fondo viene spalmato in 3 anni, fino al 2024, e la proposta in oggetto gode del parere favorevole del Revisore dei Conti.

Il Consigliere di minoranza Drago ha effettuato una dichiarazione di voto, da presentare agli atti, eseguita insieme all’altro componente del gruppo di minoranza Claudia Bontempo. “Questo gruppo ha avuto modo di esaminare il Consuntivo 2021 e ritiene di non poter approvare questo documento, per la presenza di criticità già evidenziate dal Revisore nella relazione del 2020 – affermano i 2 Consiglieri di minoranza -. I debiti fuori Bilancio sono aumentati dal 2018 ad oggi, da 116.779,81 euro a 249.700.04 euro; e il disavanzo del Comune è sempre più alto, infatti è passato da meno 916.715,75 euro a meno 1.300.000 circa. Non possiamo esprimere un giudizio positivo sul Rendiconto, perché riflette la spregiudicatezza delle scelte amministrative, i debiti fuori Bilancio sono stati creati senza una vera necessità, le somme urgenze sono state poco urgenti, i servizi sono stati affidati in ritardo rispetto alle necessità dell’utenza, e si sono verificate una crescita dei contenziosi, il mantenimento dei fitti passivi, i ritardi negli affidamenti degli appalti, la lentezza nella riscossione dei crediti e la carenza nei servizi erogati”.

Il Consigliere e Assessore Comunale Andrea Carcione ha voluto fare un plauso a tutti gli uffici comunali, per il modo in cui svolgono il loro lavoro. In riferimento al disavanzo di circa 1.300.000 euro, il Consigliere Carcione ha anche messo in evidenza che i riaccertamenti straordinari dei residui verranno ripianati in 17 anni e che il Comune, per il piano di riequilibrio, deve ancora pagare 600.000 euro (sia quest’anno che il prossimo è prevista una rata di 144.000 euro, somma presa dal Bilancio Comunale). Infine il Consigliere di maggioranza ha sottolineato che sono stati diminuiti alcuni tributi, come l’IMU e la TARI, e che vengono garantiti sia il pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali sia le bollette dell’ENEL. Il Consigliere Carlo Vicario ha dato parere favorevole alla proposta del Rendiconto, parlando a nome di tutto il gruppo di maggioranza presente in aula.

Il civico consesso, su proposta del capo gruppo di maggioranza Giuliana Zingales, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare i 2 piloti, vittime della tragedia del canadair che si è schiantato al suolo sulle pendici dell’Etna, mentre si cercava di arginare un vasto incendio.

Il Consiglio Comunale galatese ha poi discusso un altro punto all’ordine del giorno aggiuntivo, riferito alla Medicina d’urgenza e alle criticità del servizio delle ambulanze del 118 nel territorio dei Nebrodi. Il Comune galatese si farà promotore di intavolare un tavolo tecnico con la Prefettura e farà appello alla deputazione regionale, in modo da sviluppare azioni di sensibilizzazione e di promozione di interventi, a tutela del diritto alla salute e per potenziare il servizio delle ambulanze del 118 sui Nebrodi, spesso prive di postazioni medicalizzate. Il Consigliere Carcione ha spiegato che si tratta di un’istanza di richieste ordinarie e basilari, affinché il territorio dei Nebrodi si possa dotare di queste strutture medicalizzate.