Messina – Firma del rinnovo contrattuale per i 46 vigili urbani a tempo determinato che, nell’anno 2023, verranno stabilizzati nella dotazione organica del Comune di Messina.

Un rinnovo per altri 12 mesi che consentirà al Corpo della Polizia Municipale di impiegare gli agenti nelle molteplici attività che vedono in prima linea i vigili urbani. Come anticipato già nei mesi scorsi dal sindaco Federico Basile, per i 46 vigili assunti a tempo determinato è prevista la stabilizzazione al compimento dei 36 mesi di servizio.