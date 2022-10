Processo da rifare per il sudamericano Ignacio Gonzales Peres, finito al centro di un’indagine che nel 2017 portò all’esecuzione di 12 ordinanze cautelari per l’accusa, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione della Corte di Cassazione che hanno accolto il ricorso ed annullato la sentenza nei confronti dell’uomo ,rinviando a nuovo giudizio presso altra sezione della Corte d’Appello di Messina.

L’operazione antidroga Scala Reale, condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Messina, aveva fatto luce su un narcotraffico che vedeva l’approvvigionamento in Calabria e lo spaccio nella zona tirrenica. La Corte d’Appello aveva rimodulato in 4 anni e 6 mesi di reclusione oltre 21.000 euro di multa, con l’assoluzione del reato associativo rimodulando la sentenza di primo grado in cui il giovane era stato condannato a 13 anni di reclusione.