Sono Alessia Giardina, Luciano Milio, Michela Rubino e Matteo Monachino i nuovi rappresentanti degli studenti del Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando, usciti vincitori dalla competizione elettorale che li ha visti scontrarsi con circa 40 candidati.

Al termine dello spoglio delle schede elettorali i quattro candidati hanno avuto la meglio. Alla Consulta vanno Noemi Busacca ed Antonio Franchina, che rappresenteranno l'istituto alla consulta provinciale.

In particolare spicca Alessia Giardina, che dopo essersi riconfermata per il secondo anno di fila è riuscita a superare tutti gli altri rivali.

La studentessa ha dimostrato la sua tenacia ed il suo forte carattere di fronte alle molteplici critiche nei confronti della sua lista “il Piccolo in grande”, che nonostante ciò è riuscita nell’impresa di totalizzare più voti in tutta la storia dell’istituto.

Eletto nuovamente anche Luciano Milio, che già l’anno scorso ha svolto in maniera eccellente il suo compito da rappresentante.

I 6 rappresentanti, dopo aver esposto le proprie idee nelle assemblee che si sono svolte in entrambe le sedi scolastiche, sono pronti a cominciare questa nuova esperienza mirata al miglioramento delle dinamiche scolastiche insieme all’aiuto della Dirigente Margherita Giardina e del vicepreside Antonio Smiriglia.

Di seguito gli obiettivi principali condivisi dai nuovi rappresentanti: posticipare la chiusura dei cancelli, adesso prevista per le 8:10, migliorare l’efficienza dei servizi igienici che si trovano in una situazione molto precaria ed a sensibilizzare gli alunni su tematiche importanti che verranno trattate durante le prossime assemblee.

“Ogni giorno è pieno di emozioni. Il Lucio Piccolo mi ha sostenuta, sono orgogliosa di potervi rappresentare e spero di poter dare il meglio di me stessa in ogni circostanza”, queste le parole della rappresentante Alessia Giardina dopo lo spoglio.

Federico Ferrante