Canadair precipitato sull’Etna, ecco i nomi dei due piloti vittime della tragedia

Roberto Mazzone e Matteo Pozzoli. Sono questi i nomi dei due piloti di Canadair coinvolti nella tragedia del monte Calcinera, sull’Etna, nella zona di Linguaglossa. Quel velivolo che ieri ha urtato un costone della montagna per poi esplodere e finire in fiamme. Dei due sono ancora in corso le ricerche dei corpi. La morte non è stata ancora dichiarata.

Mazzone, 62 anni, il 12 dicembre 2003 è stato protagonista di un eroico atterraggio di emergenza sulla spiaggia di Salerno, resosi necessario per un guasto al motore del piccolo Cessna 150 che stava guidando. L’elica si fermò con l’aeroporto distante 25 chilometri: Mazzone fermò l’aereo contro una palma. E’ stato tra i fondatori dell’Associazione Soccorso Amico, fornendo assistenza sanitaria anche notturna ai più deboli. Lascia la moglie e due figli di 18 e 22 anni.

Pozzoli, 54 anni, originario di Erba in provincia di Como, celibe, era stato condannato nel 2012 per omicidio colposo e disastro aereo per la tragedia di Monte Lupone, in provincia di Latina, avvenuta nel 1997. In quella circostanza perse la vita il capitano Maurizio Poggiali. Pozzoli fu accusato di avere compiuto una manovra azzardata. E’ un ex pilota militare molto conosciuto. Il padre Filippo è stato sindaco di Erba per diversi anni.

Tra le ipotesi al vaglio della procura di Catania, c’è quello di uno stallo d’ala per una manovra sbagliata, o un volo a una quota troppo bassa.