L’asilo nido di contrada Bertone ha riaperto i battenti. L’Amministrazione Comunale di Saponara, pilotata dal Sindaco Giuseppe Merlino ha comunicato che sono aperte le iscrizioni per i mesi di Novembre e Dicembre 2022, e dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. Il servizio dovrebbe ripartire il 7 novembre.

L’amministrazione invita le famiglie interessate a prendere contatti con l’Ufficio Asilo Nido o raggiungere direttamente l’Asilo Nido comunale, per ricevere tutte le informazioni utili ad effettuare l’iscrizione dei propri figli.

Il Nido di Saponara presenta un grazioso spazio esterno alberato. L’edificio, di nuova costruzione, offre ai bambini spazi e giochi, finalizzati a stimolare le loro capacità, a socializzare, sviluppare le capacità di ciascuno di arricchimento culturale e di conquista dell’autonomia.

L’Amministrazione intende promuovere iniziative mirate anche per le famiglie meno abbienti, per dare a tutti i bimbi iscritti la possibilità di socializzare, gli stimoli necessari per un armonico e sereno sviluppo globale e l’opportunità di sollecitare le potenzialità di tutti e di ciascun bambino.

“Sono veramente contenta per il prossimo avvio del servizio asilo nido – a dirlo è l’assessora alla Pubblica istruzione Rosalba Pino – che sarà esattamente il 7 novembre p.v. L’espletamento delle procedure dipendevano dall’approvazione del bilancio 2022-2024 da parte del Consiglio Comunale che è avvenuta nella seduta consiliare del 18 ottobre u.s. A seguito di ciò, ci si è immediatamente attivati per dare direttiva all’Area A.C.S.R. e, grazie alla fattiva collaborazione del Responsabile e di tutti i componenti dell’Ufficio è stata celermente redatta la proposta per l’assegnazione delle risorse economico – finanziarie occorrenti per l’espletamento della procedura di gara. Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato l’avviso a firma della sottoscritta e del Responsabile dell’ufficio preposto sull’homepage del sito del Comune di Saponara, nello specifico il 24 ottobre u.s., è stata approvata dall’intero organo Giuntale la delibera per l’ assegnazione delle risorse all’Area di competenza.

Il servizio asilo nido è sempre stato motivo di vanto ed orgoglio per il nostro territorio sia per l’ubicazione della struttura, in quanto si trova collocata in un’area immersa nel verde in cui si gode di uno straordinario panorama, sia per l’efficienza dell’edificio da pochi anni interamente ristrutturato e dotato di tutti i comfort ed, infine, ma non per ultimo in termini di importanza, per la competenza del personale educativo che ha sempre gestito ed accolto l’utenza in modo accogliente e professionale. Potranno usufruire del servizio sia i bambini saponaresi che coloro che fanno parte dei comuni limitrofi, naturalmente con priorità per i residenti. Questo servizio dà la possibilità di promuovere la socializzazione in età prescolare, di sviluppare le capacità cognitive degli utenti ed offre loro spazi e giochi atti a stimolare le loro potenzialità con un conseguente arricchimento culturale. Tengo a precisare che tutte le Amministrazioni che si sono succedute negli anni hanno sempre dato tanta attenzione a questo servizio”.