Basta bollettini quotidiani sull’andamento della pandemia. Il resoconto sarà infatti settimanale. Per il neo ministro alla Salute, Orazio Schillaci, è l’avvio di un progressivo ritorno alla normalità. Contestualmente si va verso la riduzione delle ultime restrizioni rimaste. E ci sono in ballo anche le decisioni sull’isolamento degli asintomatici.

Gli esperti chiedevano da tempo di eliminare il bollettino quotidiani, mentre altri sostenevano che si tratta di uno strumento importante per le Regioni. Per quanto riguarda il personale sanitario non vaccinato, è in via di definizione un provvedimento per il reintegro in servizio. Circa quattromila medici sospesi potranno tornare a disposizione.

Le multe da 100 euro per gli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale potrebbero essere sospese o cancellate.