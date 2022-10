Altro servizio di controllo questa mattina per il rispetto del corretto conferimento rifiuti a Capo d’Orlando.

Questa volta le verifiche sono state effettuate in Piazza Caracciolo in pieno centro dagli agenti della Polizia Locale con il personale della Bono servizi che gestisce il servizio di raccolta rifiuti.

In fase di accertamento gli agenti sono riusciti a risalire agli autori del conferimento ai quali sono state comminate le previste sanzioni di oltre 160,00€ per ognuno di loro. In totale sono state sanzionate 5 persone.

Insieme agli addetti della ditta Bono sono intervenuti l’Agente Leone Orifici, gli

Ispettori ambientali Rosalia Franchina, Carlo Ballato, Roberto Bonasera e Gabriele Campisi.