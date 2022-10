Longi – Il Sindaco di Longi Antonino Fabio, con la Determina n. 8 del 26 Ottobre 2022, ha nominato come nuovo Responsabile della toponomastica la dipendente a tempo indeterminato Carmela Miceli, attuale Responsabile dei servizi demografici.

La Responsabile della toponomastica dovrà essere il referente nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate (Territorio), per tutte le operazioni necessarie allo svolgimento dell’intero procedimento; alla suddetta dipendente vengono affidati tutti gli adempimenti e i procedimenti determinati dalla normativa vigente in materia e dall’evoluzione normativa, connessa a questo servizio.

E’ stato necessario designare la nuova Responsabile, in quanto l’ex Responsabile non ricopriva più mansioni presso il Comune di Longi e al fine di registrare il nuovo nominativo sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Portale dei Comuni”; la scelta del Sindaco Fabio è ricaduta sul personale dei servizi demografici ed è andata avanti, in base a criteri di professionalità ed esperienza.