Dopo aver revocato la misura interdittiva all’imprenditore Giuseppe Lupò, il gip Monica Marino, il magistrato che ha siglato l’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura, ieri ha annullato il provvedimento di interdizione dell’attività anche per il costruttore Vincenzo Vinciullo.

Anche in questo caso, così come per Lupò, il pm Casabona aveva dato parere contrario alla revoca. Le misure cautelari disposte hanno raggiunto la scorsa settimana il gruppo Mancuso e parecchi imprenditori edili messinesi di primo piano finiti al centro dell’indagine della Guardia di Finanza che ha accertato ripetute violazioni della normativa in materia di reati ambientali.

Il gip, alla luce della documentazione prodotta dalla difesa, l’avvocato Isabella Barone, ha revocato l’interdizione nei confronti di Vinciullo ravvisando la sostanziale estraneità all’episodio di scarico illegale di materiale edile a Gravitelli, che secondo il gip è invece provato dalle indagini ma ascrivibile ad alcuni suoi collaboratori.