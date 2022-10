Capri Leone – Il Sindaco di Capri Leone Bernadette Grasso ha espresso il suo cordoglio, dopo la tragedia, verificatasi nella giornata di ieri, del canadair dei Vigili del Fuoco che si è schiantato al suolo sulle pendici dell’Etna, con a bordo 2 piloti che hanno perso la vita per arginare un vasto incendio.

“Una tragedia. Non ci sono altre parole per descrivere quanto è accaduto, in queste ore, sulle pendici dell’Etna, in cui hanno perso la vita 2 piloti – afferma il primo cittadino Grasso -. Erano a bordo del canadair dei Vigili del Fuoco, che si è schiantato al suolo. Sono morti da eroi, mentre cercavano di arginare il vasto incendio sul monte Calcinera, nel catanese. E’ un giorno triste; alle famiglie vanno le mie più sentite condoglianze”.

Tutta l’Amministrazione Comunale di Capri Leone si è associata al messaggio di cordoglio del Sindaco Grasso, per le famiglie delle vittime di questa tragedia.