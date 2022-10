Rometta – Vi avevamo già parlato del concorso fotografico indetto dal Comune di Rometta per scegliere le foto che andranno a far parte del Calendario Comunale 2023. Il Sindaco Nicola Merlino, di concerto con la Pro Loro presieduta da Giovanni Arnò, ha pensato di organizzare delle visite guidate alla scoperta delle Chiese e delle frazioni romettesi.

Insomma una occasione imperdibile per scattare le foto necessarie alla partecipazione al concorso che ha come tema proprio le “le Chiese e le frazioni di Rometta”.

“In riferimento al concorso fotografico, -ha scritto il Sindaco Nicola Merlino- indetto dal comune di Rometta e volto alla realizzazione del calendario comunale 2023, con tema ‘le Chiese e le frazioni di Rometta’, si rende noto che la Pro loco di Rometta ha organizzato delle visite guidate per tutte le Chiese di Rometta oggi e sabato e domenica 5 e 6 novembre. Chiunque volesse partecipare può contattare il presidente della Pro Loco Giovanni Arnò.”

Un modo questo per toccare da vicino le bellezze che offre Rometta, viverle a pieni polmoni, assaporarne la vera essenza ed unicità. Tutto questo per poter effettuato lo scatto giusto, che arrivi al cuore del tema. D’altronde l’impegno che la Pro Loco e il suo Presidente Giovanni Arnò pongono nel diffondere e far conoscere le bellezze del borgo è sotto gli occhi di tutti. Numerosissime sono state le visite guidate a tutti quei luoghi che parlano di storia e arte. Anche il Sindaco Merlino, da grande estimatore della storia romettese, ha sempre curato con particolare attenzione questo aspetto. Adesso si attendono solo gli scatti meravigliosi che comporranno il calendario.