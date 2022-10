CARONIA – In CONTRADA RICCHIÒ, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER 1000/1000 DI TERRENO impiantato a bosco ceduo con essenze arboree in ottimo stato vegetativo di mq 2.600, con annesso fabbricato abusivo su 2 piani fuori terra per una sup. lorda di mq. 348. Occupato da debitore/famiglia.

Prezzo base Euro 59.062,50. Offerta minima: Euro 44.296,88. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/01/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Luca Amedeo Martino tel. 3281738453.

Rif. RGE 26/1996 MST810095 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300