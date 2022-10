Rometta – Tutto pronto a Rometta per la Settimana dell’Ecologia. L’attenzione che l’Amministrazione Merlino ha avuto nei confronti di ogni iniziativa ambientale è massima e lo dimostrano i fatti. Dalla pulizia delle spiagge, che d’estate avveniva due volte al giorno, alla cura del verde in generale. Ricordiamo a tal proposito la storia dell’albero di San Cono (qui l’articolo), oppure quella iniziativa che porta ogni anno a piantare tanti alberi per ogni bimbo nato a Rometta.

Quest’anno il programma stilato in occasione della Settimana dell’Ecologia è davvero formidabile. Le iniziative avranno luogo dal 3 al 9 novembre. Innanzitutto si procederà con una nuova ripulitura straordinaria di tutte le caditoie presenti sul territorio comunale. Il 3 novembre avverrà la derattizzazione, mentre il 4 novembre sarà la volta della deblattizzazione. Nella notte tra il 7e l’8 verrà invece effettuato un lavoro di disinfettazione.

Appuntamento molto atteso quello dell’8 novembre, giornata dell’ecologia. In questa data avverrà la pulizia straordinaria della “fonte d’acqua dolce di Lifia” e dell’accesso a mare di contrada Lifia. Molto soddisfatto per il programma il Sindaco Nicola Merlino, da sempre attento a questo genere di iniziative. Il Sindaco non ha mancato di ringraziare la Siculcoop per la disponibilità.