Torregrotta – Torregrotta e quell’attenzione particolare per il sociale e sopratutto per quella fascia di popolazione più bisognosa di attenzione. Sono tante le iniziative che il Comune di Torregrotta e l’Amministrazione Caselli sta portando in essere per gli anziani. Tante anche quelle già svolte e che hanno riscontrato un notevole successo.

Ultima, ma non in ordine di importanza, quella posta in essere in vista della Commemorazione dei defunti del 2 novembre. In questa occasione, dal 31 ottobre al 2 novembre, l’Amico Taxi sarà disponibile per accompagnare tutti i cittadini di terza età, in modo particolare quelli che in condizioni di ridotta autonomia, per visitare i loro cari. Bisognerà prenotarsi all’Ufficio Servizi Sociali al numero 0909981018 oppure al 3346295478.

Eppure, come racconta l’Assessore ai Servizi Sociali, la dott.ssa Domenica Gringeri, l’Amico Taxi viaggia sempre. Ormai questo rappresenta un punto di riferimento per tantissimi torresi che ogni giorni, grazie al supporto del personale preposto, possono usufruire di questo importantissimo servizio. Ad aiutare anche i volontari del Servizio Civile “Anziani è meglio”. È proprio in virtù di questo progetto che alcuni volontari si occuperanno di alcuni servizi importanti come il disbrigo pratiche, pagamento delle bollette, il ritiro dei farmaci e delle richieste mediche, l’accompagnamento presso strutture pubbliche e sanitarie, spesa a domicilio, ma anche la semplice compagnia.

Proprio compagnia è la parola chiave di queste iniziative che quest’anno, nell’epoca della ripartenza post pandemia, assumono un significato anche più grande in materia di inclusione.

È soddisfatta del lavoro svolto sin ora la dott.ssa Gringeri, che ricorda anche altre importanti iniziative come la colonia estiva di questa estate. Tante altre saranno invece i progetti per questo inverno.