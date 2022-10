L’ex presidente del consiglio comunale Claudio Cardile è il nuovo presidente provinciale dell’Adoc Uil di Messina.

L’elezione è arrivata a conclusione dei lavori dell’Assemblea congressuale dell’Adoc di Messina, l’associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori della Uil.

I lavori sono stati presieduti da Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e sono stati caratterizzati da un ampio ed approfondito dibattito che ha affrontato le tantissime problematiche che, spesso e volentieri, sfociano in vessazioni nei confronti dei consumatori specie in una fase difficile e complicata come quella che stiamo vivendo.

Cardile vanta una lunga ed importante esperienza nel sociale sia per l’attività di lavoro che svolge da anni guidando una Sede Zonale della Uil che offre servizi di Caf e Patronato che per l’impegno politico-istituzionale nella città di Messina.

“Siamo certi che Claudio Cardile, grazie alla sua intelligenza e alla sua collaudata capacità organizzativa, saprà rilanciare l’attività dell’Adoc, un’associazione che rappresenta un punto di riferimento di assistenza e di consulenza a favore delle persone e dei diritti dei consumatori che si esplica attraverso un’intensa azione che punta a sostenere le piccole e grandi questioni che impattano sulla vita quotidiana delle persone“ ha così dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina.

L’assemblea congressuale dell’Adoc ha deciso l’attivazione, a Messina, di uno Sportello al servizio dei consumatori che riceverà il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso il Patronato Uil di Via Cesare Battisti, 126 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso la sede provinciale della Uil sita in Viale San Martino 146; l’indirizzo mail per ogni eventuale contatto è: messina.adoc@gmail.com .