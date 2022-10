L’ufficio circoscrizionale di Messina ha proceduto oggi ad attestare ufficialmente l’elezione dei deputati regionali del collegio messinese.

Al Tribunale erano presenti Matteo Sciotto e Giuseppe Lombardo per la lista De Luca sindaco di Sicilia, Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle, Calogero Leanza per il Pd, Pippo Laccoto per Lega- Prima l’Italia, Pino Galluzzo per Fratelli d’Italia. Il presidente della Regione Renato Schifani ha convocato al prima seduta dell’ars per il prossimo 10 novembre.

Per quel giorno dovrebbe essere anche ufficializzata la giunta regionale che affiancherà il neogovernatore. E le sorprese tra i nuovi assessori non mancheranno