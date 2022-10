Taormina – Poteva andare molto peggio a un appassionato di parapendio che non ha centrato la zona di atterraggio, finendo contro un albergo a Taormina.

Per lui soltanto escoriazioni agli arti e al volto. L’uomo, uno straniero, per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato sul tetto della struttura ricettiva. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni e personale del 118 che ha provveduto al trasferimento in ospedale per accertamenti, dal momento che l’uomo manifestava forti dolori alle gambe.